Аквамен стал самым успешным блокбастером вселенной DC

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Сборы Аквамена преодолели отметку в 900 миллионов долларов /Flickr

Супергеройский блокбастер Аквамен вышел в широкий прокат 13 декабря и сразу же завоевал любовь зрителей и критиков. В отличие от прошлых фильмов расширенной вселенной DC, которые столкнулись с массой негативных отзывов и, впоследствии, низкой окупаемостью, проект Джеймса Вана стал довольно успешным в финансовом плане.

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К концу 2018-го года, то есть за 2 недели проката, кассовые сборы фантастической ленты превысили 600 миллионов долларов. На сегодняшний день мировой заработок Аквамена составляет 945 миллионов. Стоит отметить, что до этого самым успешным был фильм Бэтмен против Супермена, собравший в прокате 873 млн.

Однако среди всех экранизаций комиксов DC в заработке пока остаются лидерами Темный Рыцарь и Темный рыцарь: Возрождение Легенды Кристофера Нолана, которые принесли студии чуть больше миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Аквамена стал обладателем Оскара из-за спора