Голливудские фильмы побили мировой рекорд в 2018 году

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Голливуд заработал более 40 миллиардов в прокате /Flickr

В 2018-ом году вышло большое количество кассовых фильмов, среди которых было множество супергеройских блокбастеров. В совокупности их мировая касса выросла на 2,7 процента с 2017-го года.

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Так, киноленты, снятые голливудскими студиями, за 2018-ый год смогли заработать во всем мире 41,7 миллиардов долларов. Стоит отметить, что такому грандиозному результату поспособствовали Мстители: Война бесконечности, заработавшие более двух миллиардов, а также, Черная Пантера, Суперсемейка 2 и Мир Юрского периода 2, которые преодолели отметку в миллиард. И немного меньше заработали Человек-муравей и Веном. К концу года Аквамен от Warner и DC успел заработать более 600 миллионов долларов, однако ожидается, что в 2019-ом сумма значительно вырастет.

Ранее сообщалось о том, что названы самые ожидаемые фильмы 2019 года