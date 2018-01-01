Режиссер Аквамена стал обладателем Оскара из-за спора
Знаменитый режиссер Джеймс Ван уже ставил такие громкие картины, как Пила, Заклятие, Астрал, Форсаж 7-8, а совсем недавно на экраны кинотеатров вышел супергеройский блокбастер Аквамен, который также снял он.
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Еще в 2016-ом году Ван в шутку поспорил с Эдгаром Райтом (Малыш на Драйве, Скотт Пилигрим против всех). Суть была в том, что Райт пообещал Джеймсу Оскар, если тот сделает в новом фильме отсылку на популярный мультсериал о морской полиции Stingray. Спор выигран Ваном, ведь вначале фильма, когда Николь Кидман сражается с нападающими, по телевизору идет именно этот анимационный сериал.
Эдгар Райт написал о том, что он понял, что проиграл спор, хотя картина пока не видел. И теперь он в шутку попросил помощи с Оскаром у киноакадемии.
Лента Аквамен вышла в украинский прокат 13 декабря.
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