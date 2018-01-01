О чем будут Плохие Парни 3 с Уиллом Смитом

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Сюжетные детали Плохих Парней 3 /Flickr

Третья часть знаменитого хита среди боевиков Плохие парни очень много лет была в подвешенном состоянии и не так давно работа над ней сдвинулась с места. К своим ролям вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а главного злодея сыграет Джейкоб Скипио.

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Сюжет расскажет о том, как глава наркокартеля Армадо Армас по заказу мамы собирается убить детектива Лоури. Но вся полиция Майами и элитные спецотряды уже охотятся на Армадо и собираются его уничтожить, прежде чем он выполнит очередное хладнокровное преступление.

Премьера третьей части Плохих Парней намечена на 17 января 2020 года.

Напомним, что крайняя вторая часть этого боевика увидела свет в 2003 году.

Ранее сообщалось о том, что Уилл Смит объявил о начале съемок Плохих Парней 3