Уилл Смит объявил о начале съемок Плохих Парней 3

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Плохие парни 3 все-таки увидят свет /Flickr

Популярный боевик Плохие парни с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях теперь точно продолжен и третья часть все-таки увидит свет. Об этом сообщили Смит и Лоуренс, выложив в одной из своих социальных сетей фото и видео с радостной новостью о том, что съемки уже стартовали.

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Плохие парни 3 довольно долго оставались в подвешенном состоянии, ведь начало разработки новой части стартовало еще в 2013 году. Теперь же процесс сдвинулся с мертвой точки, а режиссерское кресло заняли Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Первые 2 части, снятые Майклом Бэем, вышли в 1995 и 2003 годах и стали довольно успешными. Например, первый фильм при бюджете 19 миллионов долларов собрал кассу в 141 миллион. Картины рассказывали о двух полицейских-напарниках, которые ловят жестоких преступников и борются с наркоторговлей.

Плохие парни 3 выйдут на большие экраны 17 января 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что культовый фильм Гладиатор получил продолжение