Джорах Мормонт из Игры Престолов рассказал о безопасности и страхах на съемках

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Иэн Гленн рассказал о паранойе и безопасности во время съемочного процесса Игры Престолов /Кадр из сериала

Актер Иэн Глен, исполняющий довольно важную роль в сериале Игра Престолов - Джораха Мормонта - рассказал в своем новом интервью для BBC о том, как продюсеры проекта доходили до настоящей паранойи на съемках финального сезона.

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Так, по его словам, они до ужаса боялись, что произойдет утечка каких-либо сюжетных деталей. Например, в целях безопасности, сценарий не был напечатан на бумаге, а только на специальных планшетах, в которых все было обезопасено. И хоть это было крайне неудобно, актеры нашли способ с электронными приборами, чтобы на съемочной площадке текст всегда был при них.

Иэн Гленн в роли Джораха Мормонта /Flickr

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Стоит добавить, что один из режиссеров сериала поставил последние разработки в сравнение с гестапо, а Николай Костер-Вальдау говорил, что по окончанию съемок какой-нибудь сцены сценарий самоуничтожался, как это было показано в Миссии Невыполнимой.

Однако, как сообщил Иэн Глен, фанаты будут максимально довольны всеми шестью эпизодами, ведь, по его мнению, сценаристы выложились на максимум.

Первая серия последнего сезона культового сериала от HBO Игра Престолов выйдет на экраны уже в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джон Сноу прошел пробы на Игру Престолов с драконом Беззубиком