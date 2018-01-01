Потребуется терапия: Звезда Игры Престолов рассказала, что ждет фанатов

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Гвендолин Кристи рассказала о финале Игры Престолов /Flickr

Последний сезон Игры Престолов с нетерпением ждут во всем мире, а совсем недавно актриса Гвендолин Кристи, играющая роль Бриенны Тарт, рассказала изданию Empire о том, что ожидает всех фанатов саги после концовки.

Гвендолин Кристи в роли Бриенны Тарт /Flickr

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Так, по ее словам, зрителям может понадобиться настоящая терапия, ведь после окончания такого сериала у многих могут начаться психологические проблемы, которые потребуют помощи. Она рассказала, что финал оказался чем-то невероятным и по-настоящему значимым для всех, кто участвовал в создании Игры Престолов, а окончание всей работы для многих стало ударом. К слову, на вопросы о гибели кого-либо из центральных персонажей Гвендолин отвечать отказалась.

Заключительный восьмой сезон Игры Престолов будет представлен всему миру в апреле 2019 года, точная дата пока не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что Джон Сноу прошел пробы на Игру Престолов с драконом Беззубиком