Джон Сноу прошел пробы на Игру Престолов с драконом Беззубиком

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Джон Сноу и Беззубик /Скриншот с YouTube

Уже скоро в прокат выходит мультипликационная лента Как приручить дракона 3, а сейчас на YouTube представлен новый рекламный ролик, в котором Кит Харрингтон (Джон Сноу) проходит ненастоящий шуточный кастинг на свою роль в знаменитом сериале Игра Престолов, а с ним вместе и дракон Беззубик

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Как известно, Кит является большим любителем посмеяться над своим персонажем, а в грядущем мультике озвучил одного из героев. Поэтому ролик наполнен юмором и качественной анимацией, где актер читает реплики сурового бастарда Сноу, а помимо этого пытается приручить своего дракона.

Как приручить дракона 3 выйдет на большие экраны 21 февраля 2019 года, а заключительный сезон Игры Престолов начнется в апреле того же года. Именно там Харрингтон станет Джоном Сноу, однако, по его словам, в последний раз.

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