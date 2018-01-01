Эпические битвы: Вышел зрелищный трейлер Годзилла 2

Блокбастер о монстрах выйдет в прокат в мае 2019-го года

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Вышел трейлер Годзилла 2: Король монстров /twitter.com/GodzillaMovies

Голливудский ремейк блокбастера о знаменитом гигантском монстре по имени Годзилла вышел в 2014-ом году и получил смешанные отзывы. Продолжение под названием Годзилла 2: Король монстров выйдет в прокат спустя пять лет, и теперь студия Warner представила официальный трейлер.

Постер к фильму /Flickr

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Ролик вышел зрелищным и многообещающим, а сам фильм расскажет об агентстве, которое призвано сдерживать монстров-титанов. Эти суперхищники восстали и теперь сойдутся в грандиозной битве, где нет места человеку.

Годзилла 2: Король монстров выйдет на больших экранах уже 30 мая 2019 года.

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