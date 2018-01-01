Грабитель Бен Аффлек: Появился трейлер боевика Тройная граница

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Бен Аффлек в Тройной границе /Скриншот

Остросюжетный боевик о борьбе властей и наркокартелей долгое время находился в подвешенном состоянии. В разное время в нем могли сыграть Джонни Депп, Том Хэнкс или же Уилл Смит. Теперь же лента в активной разработке, главную роль исполняет Бен Аффлек, и студия уже представила миру первый официальный трейлер.

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В центре сюжета - отряды особого назначения, которые в течение долгого времени боролись с оборотом наркотиков на пограничной зоне между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Именно там расцветает преступность. После частой гибели законников и продолжения криминала несколько оперативников решают ограбить наркобарона, тем самым прекратить финансирование, а к тому же стать богаче.

Тройная Граница с Беном Аффлеком, Педро Паскалем и Чарли Ханнэмом достигнет зрителей уже в марте 2019-го на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Гори, гори ясно