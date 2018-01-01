Хоррор о Супермене: Вышел трейлер фильма Гори, гори ясно

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Вышел трейлер фильма Гори, гори ясно /Flickr

Совсем недавно уволенный режиссер Стражей Галактики Джеймс Ганн обещал представить свой тайный проект, однако ввиду сложившейся с ним ситуации, этого не произошло до теперешнего времени. Он стал продюсером фильма, сценарий к которому написали его братья, под названием Гори, гори ясно и студия Sony представила уже первый официальный трейлер.

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Сюжет картины очень схож с историей о Супермене, однако здесь она подана в жанре хоррор. Супружеская пара, которая не может завести детей, однажды видит, как на Землю падает что-то неизвестное. Как оказывается, это ребенок, и они решили приютить его, но со временем обнаружили, что он владеет сверхъестественными способностями. И все это выливается в нечто зловещее.

Лента Гори, гори ясно снята режиссером Дэвидом Яровески, а одну из главных ролей сыграла Элизабет Бэнкс. Она выйдет в прокат 23 мая 2019 года.

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