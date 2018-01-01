Сценарист Симпсонов: Мы высмеиваем все, кроме...

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Главные герои сериала Симпсоны - семейная пара Гомер и Мардж /instagram.com/ziasphere

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Сценарист культового комедийного сериала "Симпсоны" Майк Рейсс рассказал, о чем никогда не будут шутить его герои.

Сериал, который остро высмеивает социальные и политические темы, включая образ жизни самих американцев, никогда не станет шутить над стрельбой в школах и колледжах, - сказал Рейсс. Он подчеркнул, что это слишком больной вопрос для США.

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Также сценарист пообещал, что в семейной паре главных героев – Гомера и Мардж Симпсонов - никогда не покажут измен и ссор с драками.

А тридцатилетний успех сериала сценарист объяснил любовью публики к семейным шоу.



Райсс отметил, что Симпсоны четко придерживаются традиции, которую задали еще в 1989-м. Таким образом, зритель может включить любой эпизод сериала за 30 лет - и даже не понять, в каком году он вышел.

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