В новом диснеевском фильме 12-летний мафиози ограбит эльфов и гномов

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Семья Артемиса Фаула руководит преступным синдикатом /Скриншот с YouTube

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Американская компания Disney выпустила трейлер картины "Артемис Фаул", по мотивам книги ирландца Йона Колфера.

События происходят в фэнтезийном мире, поделенном на верхний и подземный уровни. Под землей живут сказочные существа - эльфи и гномы, которые туда переселились из-за корысти людей. В центре сюжета – 12-летний сын мафиози из "верхнего города" - вундеркинд Артемис. Благодаря своим талантам он находит способ пройти к подземным жителям и украсть их золото.

Режиссер картины - Кеннет Бран - режиссировал и сыграл главную роль в недавней премьере "Убийство в "Восточном экспрессе".

Главную роль исполнил ирландский актер-дебютант Фердиа Шоу.

Премьера запланирована на 9 августа 2019-го.

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