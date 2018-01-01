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У японского коллекционера нашли ранний мультфильм Уолта Диснея

В Японии нашли мультфильм Уолта Диснея о кролике Освальде.
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Уолт Дисней создал персонаж кролика Освальда в 1927 году
Уолт Дисней создал персонаж кролика Освальда в 1927 году
/depositphotos.com
В Японии нашли один из первых мультфильмов Уолта Диснея, который до сих пор считали потерянным. Об этом сообщает ВВС.

Двухминутная лента долго находилась в коллекции исследователя японской мультипликации Ясуши Ватанабэ.

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Он 70 лет назад случайно приобрел мультфильм у обычного торговца игрушками. Ватанабэ догадался, что владеет ценным экземпляром, когда прочел книгу о потерянных мультфильмах всемирно известного мультипликатора.

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году вместе с еще одним известным мультипликатором Абом Айверксом. Освальд стал первым персонажем Disney, у которого появилась своя серия. Всего с его участием создали 27 мультфильмов. В 1928-м кролик стал предметом спора – за права на него боролась Universal Studios.

Тогда Уолт Дисней начал работу над новым персонажем, который получил всемирную известность как Микки Маус.

Ранее сообщалось, что появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс.

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Источник: afisha.bigmir.net
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