У японского коллекционера нашли ранний мультфильм Уолта Диснея
Двухминутная лента долго находилась в коллекции исследователя японской мультипликации Ясуши Ватанабэ.
Читай также: Из-за чего сократят церемонию вручения Оскара
Он 70 лет назад случайно приобрел мультфильм у обычного торговца игрушками. Ватанабэ догадался, что владеет ценным экземпляром, когда прочел книгу о потерянных мультфильмах всемирно известного мультипликатора.
Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году вместе с еще одним известным мультипликатором Абом Айверксом. Освальд стал первым персонажем Disney, у которого появилась своя серия. Всего с его участием создали 27 мультфильмов. В 1928-м кролик стал предметом спора – за права на него боролась Universal Studios.
Тогда Уолт Дисней начал работу над новым персонажем, который получил всемирную известность как Микки Маус.
Ранее сообщалось, что появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс.