Из-за чего сократят церемонию вручения Оскара
Американская киноакадемия сократит 91-ю церемонию вручения премии Оскар.
Премию американской киноакадемии вручают с 1929 года/depositphotos.com
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Сама церемония вручения "Оскара" и праздничный ужин пройдут без изменений.
Вручение наград за достижения в области кино в 2018-м состоится 24 февраля будущего года. 91-я церемония пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Долби. Номинантов назовут 22 января 2019-го.
Лучшим фильмом прошлого года стала драма Гильермо дель Торо - "Форма воды".
Ранее сообщалось, боевик Джек Ричер с Томом Крузом отправится на телеэкраны.