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Из-за чего сократят церемонию вручения Оскара

Американская киноакадемия сократит 91-ю церемонию вручения премии Оскар.
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Премию американской киноакадемии вручают с 1929 года
Премию американской киноакадемии вручают с 1929 года
/depositphotos.com
Церемонию награждения американской кинопремией Оскар сократят, чтобы почтить жертв лесных пожаров в штате Калифорния, которые начались 8 ноября. Пожар унес жизни 76 человек. Организаторы кинопремии решили упростить традиционную красную дорожку и убрать интервью со звездами.

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Сама церемония вручения "Оскара" и праздничный ужин пройдут без изменений.

Вручение наград за достижения в области кино в 2018-м состоится 24 февраля будущего года. 91-я церемония пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Долби. Номинантов назовут 22 января 2019-го.

Лучшим фильмом прошлого года стала драма Гильермо дель Торо - "Форма воды".

Ранее сообщалось, боевик Джек Ричер с Томом Крузом отправится на телеэкраны.

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Источник: afisha.bigmir.net
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