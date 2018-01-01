Появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс

Поделись







Роли Мэри Поппинс исполнила британская актриса Эмили Блант /Скриншот с Youtube

В Сети появился диснеевский ремейк картины "Мэри Поппинс возвращается", режиссера Роба Маршалла. В прокат она выходит перед рождественскими праздниками, 19 декабря.

Читай также: Вышел новый трейлер боевика о боевом киборге

По сюжету, няня Мэри Поппинс, которая обладает навыками волшебницы, снова появляется в семье своих бывших работодателей. На дворе 1930-е – эпоха Великой депрессии. Кроме того, семьи молодых Бэнксов переживают не лучшие времена. Однако, жизнерадостная волшебница умудряется из всего сделать веселое приключение.

Автор сценария картины – Дэвид Мэги. Его номинировали на Оскар за сценарии к фильмам "Жизнь Пи" и "Волшебная страна". Главную роль сыграла 35-летняя британка Эмили Блант.

Ранее сообщалось, Дженнифер Энистон сыграла королеву красоты: Вышел трейлер.