Появился трейлер новой части оскараносного мультика

В Сеть выложили первый трейлер четвертой части диснеевской Истории игрушек.

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Ковбой Вудди и Базз Лайтер /depositphotos.com

В Сеть выложили первый тизер новой части "Истории игрушек". Это четвертая по счету комедийная 3 D часть приключений игрушечных героев, которые похожи на живых людей. Комедия выйдет в прокат в июне 2019-го.

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По сюжету, игрушка-ковбой Вудди мечтает снова встретиться с белокурой красавицей Бо Пип. Ее когда-то отдали другим владельцам. Также в новой части снова появится космический рейнжер Базз Лайтер. Вудди озвучит Том Хенкс, а Базза – Тим Аллен.

Предыдущая часть Истории игрушек выиграла две статуэтки "Оскар" как лучший анимационный фильм и за лучшую песню. Композитор первых частей Рэнди Ньюман работает и над 4 частью.

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