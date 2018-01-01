Появился трейлер новой части оскараносного мультика
В Сеть выложили первый трейлер четвертой части диснеевской Истории игрушек.
Ковбой Вудди и Базз Лайтер/depositphotos.com
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По сюжету, игрушка-ковбой Вудди мечтает снова встретиться с белокурой красавицей Бо Пип. Ее когда-то отдали другим владельцам. Также в новой части снова появится космический рейнжер Базз Лайтер. Вудди озвучит Том Хенкс, а Базза – Тим Аллен.
Предыдущая часть Истории игрушек выиграла две статуэтки "Оскар" как лучший анимационный фильм и за лучшую песню. Композитор первых частей Рэнди Ньюман работает и над 4 частью.
Как ранее сообщалось, вышел трейлер мультфильма с Хью Джекманом и Зои Салданой