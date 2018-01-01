Умер создатель легендарного и скандального мультфильма Губка Боб

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Умер создатель Губки Боба /Flickr

Известный мультипликатор Стивен Хилленберг ушел из жизни в возрасте 57 лет. Самым известным его творением стал легендарным мультсериал, породивший множество полнометражных картин и игр, Губка Боб: Квадратные штаны. И хоть мультфильм был скандальным, однако отрицать его значимость и любовь множества зрителей нельзя.

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У Стивена была неизлечимая болезнь - боковой амиотрофический склероз, о которой он рассказал мире год назад. Он изучал в молодости морскую биологию, и эта тема подтолкнула его к созданию анимационной ленты о морском дне, на котором обитают забавные (иногда необычные) существа, имеющие разные изъяны.

В данный момент выпущено более 250 серий Губки Боба, начиная с 1991-го года. Также в 2015-ом на большие экраны вышел полнометражный мультфильм Губка Боб в 3D.

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