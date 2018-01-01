Рождественский ролик за 50 фунтов покорил Сеть

В Сети стал очень популярным рождественский ролик, который сняли 4 года назад с минимальным бюджетом.

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Герой социального ролика ждет Рождество /Скриншот с YouTube

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Проникновенный социальный ролик за 50 фунтов стерлингов покорил пользователей Сети.

Его недавно выложили в Youtube. Клип английский режиссер Филл Бестолл снял еще к Рождеству 2014-го. Разместил на свою страницу в Фейсбук в 2018-м после выхода рождественской рекламы британской марки John Lewis с певцом Элтоном Джоном.

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Бестолл подписал свое видео: "Чтобы задеть за живое – не обязательно иметь огромный бюджет".

По сюжету, молодой мужчина сам встречает сочельник. Сидя за пустым предпраздничным столом он достает из коробки свое сокровище – кассеты с голосом матери. Из наушников звучат ее поздравления с Рождеством и напоминание, что самый дорогой подарок – любовь. В социальных сетях видео посмотрели 6 млн раз. Также пользователи посоветовали компании Левайс поучиться у Бестолла коммуникации с публикой.

Ранее мы сообщали, что выложили яркий рождественский ролик.