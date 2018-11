Солистка No Doubt выпустила яркий рождественский клип

Поделись







Гвен Стефани записала песню вместе с мужем Блейком Шелтоном /Скриншот с YouTube

Американская актриса, певица, солистка культовой группы No Doubtвыпустила новое яркое рождественское видео. В клипе на песню You Make It Feel Like Christmas 49-летняя Стефани снялась со своим мужем, исполнителем кантри Блейком Шелтоном.

Видеоработа сделана в стиле старых рождественских фильмов. Супруги готовятся, а потом празднуют Рождество – со всеми необходимыми атрибутами. Они едут за елкой, обмениваются подарками, бросают друг в друга мандаринами и танцуют с Санта-Клаусами. В клипе Гвен появляется в ярких открытых платьях в стиле 1950-1960 годов.

