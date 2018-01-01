Солистка No Doubt выпустила яркий рождественский клип
Солистка американской группы No Doubt, которая была очень популярной в 1990-е, Гвен Стефани выпустила яркий клип на песню о Рождестве.
Гвен Стефани записала песню вместе с мужем Блейком Шелтоном/Скриншот с YouTube
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Видеоработа сделана в стиле старых рождественских фильмов. Супруги готовятся, а потом празднуют Рождество – со всеми необходимыми атрибутами. Они едут за елкой, обмениваются подарками, бросают друг в друга мандаринами и танцуют с Санта-Клаусами. В клипе Гвен появляется в ярких открытых платьях в стиле 1950-1960 годов.
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