Американский рэпер Snoop Dogg получил звезду на Аллее славы к юбилею его первого альбома.

Поделись







Именем Snoop Dogg назвали звезду на Аллее славы /facebook.com

Читай также: Нашумевшая рэперша-воспитательница выпустила новый клип

Именем американского рэпера Snoop Dogg назвали звезду на голливудской Аллее славы. Вручение приурочили к 25-летию со дня выхода его первого альбома Doggystyle. Большинство текстов в нем касались жизни американских гангстеров: разборки, вечеринки и секс. После выхода в 1993-м, альбом возглавил американский чарт Billboard 200. Всего по миру альбом разошелся в 14 млн экземпляров.

На вручении награды Snoop Dogg сказал "спасибо" себе за усердную работу, фанатам за любовь и жене за терпение.

Ранее мы сообщали, что Элджей прокачает Киев уже в этом месяце.