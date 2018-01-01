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Американский рэпер Snoop Dogg получил звезду на Аллее славы

Американский рэпер Snoop Dogg получил звезду на Аллее славы к юбилею его первого альбома.
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Именем Snoop Dogg назвали звезду на Аллее славы
Именем Snoop Dogg назвали звезду на Аллее славы
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Именем американского рэпера Snoop Dogg назвали звезду на голливудской Аллее славы. Вручение приурочили к 25-летию со дня выхода его первого альбома Doggystyle. Большинство текстов в нем касались жизни американских гангстеров: разборки, вечеринки и секс. После выхода в 1993-м, альбом возглавил американский чарт Billboard 200. Всего по миру альбом разошелся в 14 млн экземпляров.

На вручении награды Snoop Dogg сказал "спасибо" себе за усердную работу, фанатам за любовь и жене за терпение.

Ранее мы сообщали, что Элджей прокачает Киев уже в этом месяце.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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