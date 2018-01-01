Элджей прокачает Киев уже в этом месяце

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Звезда русскоязычного хип-хопа под псевдонимом Элджей уже на этой неделе приедет в Киев, чтобы раскачать один из самых больших клубов своими знаменитыми хитами, которые любят и слушают сотни тысяч фанатов.

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Когда-то Элджей писал андеграунд-рэп и о нем знали только в узких кругах, но сегодня он один из самых знаменитых и необычных рэперов, выпускающий музыку, которая по-настоящему качает, а его клипы набирают миллионы, а то и десятки миллионов просмотров. Рваные джинсы, Дисконнет и Розовое вино - все это будет на его большом шоу, где он зажжет вечеринку и порвет зал в щепки!

Концерт рэпера Элджея состоится уже 25 ноября (воскресенье) в клубе Stereo Plaza (Киев, пр. Лобанвского, 119). Начало: 20:00. Цена: от 600 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Элджей взорвал тренды YouTube клипом Aqua