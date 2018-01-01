Скриптонит даст большой концерт в Киеве и Харькове

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Скриптонит выступит в Украине /facebook.com/scriptonite.gaz/

Популярный казахский хип-хоп-артист Скриптонит снова приедет в Киев и Харьков с большим шоу, которое раскачает и взорвет залы, подарит массу незабываемых эмоций и драйва! Концерты музыканта пройдут 28 ноября и 1 декабря.

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В 2015-ом году Скриптонит выпустил свой первый альбом Дом с нормальными явлениями, который сразу же покорил всех слушателей и критиков, а коллеги по цеху и ценители жанра стали называть его одним из главных русскоязычных рэперов. Артист мастерски соединяет стили, сам пишет музыку и делает настоящие шедевры. На его счету совместные работы с Бастой, Смоки Мо, T-Fest, Надей Дорофеевой. Клипы исполнителя набирают миллионы (а то и десятки миллионов) просмотров, а билеты на концерты разлетаются с огромной скоростью. Так что не упустите, будет очень жарко!

Два больших и взрывных концерта пройдут в двух городах Украины:

Харьков - 28 ноября, Дворец Спорта, 19:00, от 400 гривен.

Киев - 1 декабря, Stereo Plaza, 20:00, от 700 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит рассказал о татуировках и о любимом кино