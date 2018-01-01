Водный убийца: Элджей взорвал тренды YouTube клипом Aqua

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Элджей выпустил новый клип /Скриншот из YouTube

Популярный хип-хоп музыкант Элджей снова покорил тренды YouTube новым клипом на песню Aqua, который записан с дуэтом Sorta. В нем музыканты предстали в образах дилеров, сражающихся с плохими парнями.

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Стильный видеоряд и качественная съемка - это еще не все, что относится к данной видеоработе. Исполнители по сюжету приходят на сделку, где их застают вооруженные наемники, однако они со своей командой отстреливаются от них водными пистолетами, а сам Элджей охотно орудует игрушечной катаной.

Клип Элджей и Sorta - Aqua уже посмотрели 1,2 миллиона раз, поставили 59 тысяч лайков и 26 тысяч дизлайков. Видео занимает 16 место в трендах YouTube.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

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