Как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - Песня про лицо

Новое музыкальное видео группы Время и Стекло выпущено в честь запуска YouTube Music в Украине

Поделись







Время и Стекло и ND Production - Спецпроект /Скриншот из YouTube

Популярная украинская группа Время и Стекло, состоящая из Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего, выпустили новое музыкальное видео на YouTube, снятое на трек Песня про лицо. Вместе с музыкантами в клипе принял участие блогер из ND Production.

Читай также: Нашумевшая рэперша-воспитательница выпустила новый клип

Такая совместная видеоработа является спецпроектом, посвященном запуску YouTube Music в Украине. Это музыкальная платформа на упомянутом видеохостинге. В видео артисты едут в одесском трамвае и внезапно начинают исполнять песню прямо в транспорте. Видеоряд выглядит довольно стильно, а местами даже присутствует юмор.

Далеко не все остались довольно такой простой работой любимой группы. В комментариях зрители написали, что считают клип бредом, а также сообщили, что не будут загружать песню в свои телефоны. Хотя другие слушатели прокомментировали тем, что им понравился новый релиз и новые образы музыкантов, которые они примеряют в своих новых клипах и альбомах.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

За несколько часов музыкальное видео Песня про лицо посмотрели более 200 тысяч раз, поставили 23 тысячи лайков и 3 тысячи дизлайков. Стоит отметить, что официальный клип на данную композицию выйдет в декабре.

Ранее сообщалось о том, что украинские блогеры сняли пародию с Павлом Зибровым