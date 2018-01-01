Нашумевшая рэперша-воспитательница выпустила новый клип

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Alyona Alyona выпустила новый взрывной хит /Скриншот из YouTube

Не так давно весь украинский интернет был покорен новой рэп-исполнительницей под псевдонимом Alyona Alyona с украиноязычным клипом "Рибки", который уже имеет пол миллиона просмотров. Теперь же рэперша представила новый клип "Голови", который уже покоряет YouTube.

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Все дело в том, что артистка в обычной жизни работает воспитательницей в детском саду села Барышевка, но это ей не мешает заниматься творчеством. В первой видеоработе она показала довольно качественное исполнение, на которую зрители отреагировали не как на комичный клип, а как на вполне серьезный релиз, назвав ее украинской Cardi B или же Ники Минаж. И действительно, Алене характерны хорошая дикция, умение рифмовать и писать качественные тексты, а также гармонировать с музыкой и качать слушателей.

К слову, зрители уже успели оценить новую работу Alyona Alyona - "Голови" и отметили, что ее флоу намного лучше, чем у рэперов новой школы, а также назвали это первым женским рэпом, который можно слушать. Также фанаты похвалили ее за бег в видео и теперь надеются услышать ее альбом.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип "Голови" вышел на официальном канале рэп-артистки в YouTube и уже стремительно набирает тысячи просмотров.

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