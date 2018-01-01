Легендарная украинская группа Green Grey выпустила клип с видами Львова
Украинские рокеры выпустили клип на песню #vodnomuchovni, снятый во Львове.
Кадр из нового клипа GreenGrey/facebook.com/GreenGreyOfficial
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В песне Мурик призывает не делить мир на белое и черное и помнить, что кроме гнева, всегда можно сделать свой выбор в пользу любви.
Предыдущая видеоработа рокеров на песню "Индиго", записанную с Yarmak, вышла в сентябре этого года. До нее был клип Green Grey на песню "Не стреляй" в 2016-м.
Ранее мы сообщали, что песня о Киеве вошла в альбом Ванессы Паради.