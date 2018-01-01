Песня о Киеве вошла в альбом Ванессы Паради
В новый альбом французской исполнительницы Ванессы Паради вошла песня о Киеве ее авторства.
Ванесса Паради сама написала слова песни о Киеве/.depositphotos.com
Лирическая песня о столице Украины стала частью нового долгожданного альбома французской певицы, актрисы Ванессы Паради. Пластинка вышла впервые за 5 лет, называется Les Sources. В нее вошло 12 песен.
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Композиция Kiev – под вторым номером. Город в песне Паради предстает заснеженным. На его фоне героиня песни думает о любимом человеке, с которым они не вместе. Песню о Киеве написала сама Паради. Остальные композиции написаны ею в соавторстве с мужем, писателем, режиссером Самюэлем Беншетри.
Визит Паради в Киев состоялся в 2016-м по дороге на Восток Украины, где актриса снялась в украинско-литовской военной драме Иний.
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