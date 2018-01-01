ТНМК показали мистический клип с ангелами и демонами
Украинская группа ТНМК выпустила сингл Янголы к своему будущему альбому. В клипе использовали дизайнерские наряды.
В клипе ТНМК использовали дизайнерские вещи/Facebook.com
Украинская группа ТНМК выпустила новую видеоработу Янголы. Сняли ее к синглу будущего альбома.
Идею клипа предложила украинская дизайнер одежды Ольга Навроцкая. В видео использовали ее костюмы в стиле инди-фешн. Сюжет ролика мистический. Главный образ – сова. В одежде солиста Фагота присутствует символика индуистского божества Шивы.
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Ольга Навроцкая рассказала, что образы оформились в идею во время медитации.
Увидела сцену, которая вызвала во мне смешанные чувства. Это был поцелуй ангела и демона. Внезапно осознала, насколько близкие отношения связывают добро и зло в нашем мире и поняла, что они неразделимы, – говорит дизайнер.
Альбом группа планирует выпустить 23 ноября.
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