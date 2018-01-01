Появился улетный трейлер мультика Снежные гонки
В Сети появился новый трейлер канадского мультика о детях-гонщиках.
Канадский приключенческий мультфильм Снежные гонки/Скриншот с YouTube
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В Сети появился трейлер зрелищного канадского мультфильма "Снежные гонки". Герои приключенческой комедии – дети из канадской деревни. Чтобы выиграть в гонках на санях им нужно подключить всю находчивость. К тому же, не так просто выстоять против хитрого и изворотливого противника.
Премьера состоится в период новогодних праздников.
Ранее мы сообщали, что в сеть выложили трейлер диснеевского фильма по детской книге.