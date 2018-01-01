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Появился улетный трейлер мультика Снежные гонки

В Сети появился новый трейлер канадского мультика о детях-гонщиках.
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Канадский приключенческий мультфильм Снежные гонки
Канадский приключенческий мультфильм Снежные гонки
/Скриншот с YouTube

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В Сети появился трейлер зрелищного канадского мультфильма "Снежные гонки". Герои приключенческой комедии – дети из канадской деревни. Чтобы выиграть в гонках на санях им нужно подключить всю находчивость. К тому же, не так просто выстоять против хитрого и изворотливого противника.

Премьера состоится в период новогодних праздников.

Ранее мы сообщали, что в сеть выложили трейлер диснеевского фильма по детской книге.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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