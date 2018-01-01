Безбашенное кино: Что говорят в соцсетях о блокбастере Аквамен

В Сети появились первые отзывы фильма об Аквамене от DC

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Первый отзывы об Аквамене /Flickr

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В мире уже начались предпоказы долгожданного блокбастера от DC Аквамен, в котором не только собрались звезды первого класса, но и присутствует множество спецэффектов, экшена и другого. Многие критики и зрители делали на него большие ставки, ведь прошлые ленты, как известно, оказались не самыми удачными. Теперь можно узнать, что говорят пользователи соцсетей, которым посчастливилось увидеть картину первыми.

Один первых зрителей называет Аквамена эпичным и захватывающим, хотя местами глупым. Однако он предлагает поставить мокрое очко фильму и призывает всех смотреть его на большом экране.

Отзыв /Twitter

А, например, пользователь Мег Дауни говорит, что это безбашенное кино, которое вышло как хорошим, так и плохим.

Отзыв /Twitter

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Эрик Девис назвал фильм самым амбициозным в киновселенной DC, а также отметил масштабное и безумное зрелище, заявив, что он лучший в серии по визуальному ряду. Также он похвалил режиссера за отменный экшн, а данную роль Джейсона Момоа утвердил лучшей в его карьере.

Отзыв /Twitter

Другие же пользователи аккуратно называют фильм нормальным и призывают не ожидать от него многого, сравнивая его с лентами первой фазы фильмов Marvel.

Отзыв /Twitter

Также в соцсетях успели отметить, что Аквамен представляет собой смесь Властелина Колец, Аватара, Индианы Джонса и многого другого.

Отзыв /Twitter

В украинский прокат Аквамен выйдет уже 13 декабря!

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