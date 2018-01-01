Безбашенное кино: Что говорят в соцсетях о блокбастере Аквамен
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В мире уже начались предпоказы долгожданного блокбастера от DC Аквамен, в котором не только собрались звезды первого класса, но и присутствует множество спецэффектов, экшена и другого. Многие критики и зрители делали на него большие ставки, ведь прошлые ленты, как известно, оказались не самыми удачными. Теперь можно узнать, что говорят пользователи соцсетей, которым посчастливилось увидеть картину первыми.
Один первых зрителей называет Аквамена эпичным и захватывающим, хотя местами глупым. Однако он предлагает поставить мокрое очко фильму и призывает всех смотреть его на большом экране.
А, например, пользователь Мег Дауни говорит, что это безбашенное кино, которое вышло как хорошим, так и плохим.
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Эрик Девис назвал фильм самым амбициозным в киновселенной DC, а также отметил масштабное и безумное зрелище, заявив, что он лучший в серии по визуальному ряду. Также он похвалил режиссера за отменный экшн, а данную роль Джейсона Момоа утвердил лучшей в его карьере.
Другие же пользователи аккуратно называют фильм нормальным и призывают не ожидать от него многого, сравнивая его с лентами первой фазы фильмов Marvel.
Также в соцсетях успели отметить, что Аквамен представляет собой смесь Властелина Колец, Аватара, Индианы Джонса и многого другого.
В украинский прокат Аквамен выйдет уже 13 декабря!
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