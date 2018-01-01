Переключиться на мобильную версию

Безбашенное кино: Что говорят в соцсетях о блокбастере Аквамен

В Сети появились первые отзывы фильма об Аквамене от DC
Поделись

Первый отзывы об Аквамене
Первый отзывы об Аквамене
/Flickr

Читай также: Вышел финальный трейлер блокбастера Аквамен

В мире уже начались предпоказы долгожданного блокбастера от DC Аквамен, в котором не только собрались звезды первого класса, но и присутствует множество спецэффектов, экшена и другого. Многие критики и зрители делали на него большие ставки, ведь прошлые ленты, как известно, оказались не самыми удачными. Теперь можно узнать, что говорят пользователи соцсетей, которым посчастливилось увидеть картину первыми.

Один первых зрителей называет Аквамена эпичным и захватывающим, хотя местами глупым. Однако он предлагает поставить мокрое очко фильму и призывает всех смотреть его на большом экране.

Отзыв
Отзыв
/Twitter

А, например, пользователь Мег Дауни говорит, что это безбашенное кино, которое вышло как хорошим, так и плохим.

Отзыв
Отзыв
/Twitter

Читай также: BadComedian резко раскритиковал новую драму с Охлобыстиным

Эрик Девис назвал фильм самым амбициозным в киновселенной DC, а также отметил масштабное и безумное зрелище, заявив, что он лучший в серии по визуальному ряду. Также он похвалил режиссера за отменный экшн, а данную роль Джейсона Момоа утвердил лучшей в его карьере.

Отзыв
Отзыв
/Twitter

Другие же пользователи аккуратно называют фильм нормальным и призывают не ожидать от него многого, сравнивая его с лентами первой фазы фильмов Marvel.

Отзыв
Отзыв
/Twitter

Также в соцсетях успели отметить, что Аквамен представляет собой смесь Властелина Колец, Аватара, Индианы Джонса и многого другого.

Отзыв
Отзыв
/Twitter

В украинский прокат Аквамен выйдет уже 13 декабря!

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер мини-сериала с Крисом Пайном

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Аквамен критика отзывы Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь