BadComedian резко раскритиковал новую драму с Охлобыстиным

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Евгений Баженов [BadComedian] /instagram.com/evgenbad

Популярный русскоязычный YouTube-блогер Евгений Баженов, который широко известен как BadComedian, представил новый выпуск своего проекта, на котором он в саркастической форме критикует российские фильмы. Видео носит название Охлобыстин против инвалидов.

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Новым объектом для детального разбора стал фильм Временные трудности, в котором речь идет о мальчике с ДЦП и его родителях, в частности - отце (его и играет Иван Охлобыстин). В фильме авторы попытались донести до зрителей то, что данный недуг вполне можно преодолеть (хотя в действительно это остается невозможным). Именно этот факт и стал главным в разборе Евгения. В ролике также присутствует множеством других деталей, на которые обратил внимание кинокритик и также обругал их в своей фирменной манере.

Стоит отметить, что в видеоработе довольно качественный монтаж, а так множество смешных моментов (все-таки в роликах Баженова много сатиры). Помимо этого, он же и спародировал некоторых персонажей из ленты.

Пародию от BadComedian на фильм Временные Трудности за 2 дня посмотрели более 3 миллионов раз, а также поставили 317 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков. Ролик занимает 5 место в трендах YouTube.

В ролике присутствует нецензурная лексика - 18+

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