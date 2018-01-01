Майкл Щур высмеял флеш-моб Зеленского

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Майкл Щур прожарил Зеленского /Скриншот с Youtube

На официальном YouTube-канале Телевидение Торонто вышел новый выпуск шоу #@)₴?$0, которое ведет украинский телеведущий Майкл Щур. В новостной, но, по большому счету, юмористической программе он и его со-ведущие прожаривают многих знаменитостей (в том числе и депутатов), а также осветляют и троллят различные ситуации.

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Одной из главных тем нового выпуска стал недавно запущенный флеш-моб Владимира Зеленского, который называется CallMeUkrainian. Суть его в том, чтобы показывать иностранцам что-либо украинское и рассказывать о себе, как об украинце . Однако Щур в довольно смешной манере раскритиковал такую затею шоумена, т.к. все видео вышеуказанному заголовку записаны на украинском языке, который многие иностранцы могут не понять.

Также досталось и многим другим темам - евробляхи, автобус-привидение в Киеве, постоянная рубрика Презумпция Оптимизма и недавнее нововведение, называющееся 13 вопросов кандидату в президенты Украины, где в этот раз поговорили об Илье Киве.

Новый выпуск #@)₴?$0 с Майклом Щуром вышел на YouTube и уже набрал более 100 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев продолжил троллить знаменитостей