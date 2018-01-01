BadComedian раскритиковал очередной фильм

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Новый обзор от BadComedian /Скриншот из YouTube

Несколько дней назад на официальном YouTube-канале BadComedian, который принадлежит популярному кинокритику Евгению Баженову, вышел новый видеообзор на фильм Черновик, снятый по роману российского писателя Сергея Лукьяненко.

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Евгений BadComedian давно славится качественными видеороликами, в которых не просто так критикует фильмы российского производства. Фантастическая лента Черновик не стала исключением, ведь в новом видео критик ее разгромил за множество, по его мнению, изъянов - плохой сценарий, сюжетные дыры, неправдоподобная игра актеров, неграмотные рекламные вставки, а также политические посылы.

Стоит отметить, что производство видеоработ Баженова стало на голову выше, ведь теперь в них присутствует больше качественных спецэффектов, хорошего монтажа и, конечно же, юмора.

Новый видеоролик BadComedian уже посмотрели 3,9 миллионов раз, поставили 372 тысячи лайков и 5 тысяч дизлайков. Выпуск находится на 5 месте в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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