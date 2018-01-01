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Я - ночь: Вышел впечатляющий трейлер мини-сериала с Крисом Пайном

Новый проект постановщицы Чудо Женщины стал атмосферным детективным триллером
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Вышел трейлер мини-сериала Я - Ночь
Вышел трейлер мини-сериала Я - Ночь
/twitter.com/IAmTheNightTNT

Пока режиссер Петти Дженкинс не занималась съемками блокбастера о супергероине из DC Чудо Женщине, так как ее перенесли на год, она сняла мрачный детективный триллер, носящий название Я - Ночь.

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Сюжет шестсерийного проекта основан на жизни девушки по имени Фауна Ходел и расследовании убийства Черной Орхидеи. Героиня, будучи еще маленькой, воспитывалась уборщицей, но через 2 десятилетия решила найти свою мать. Выйдя на ее след, она надеялась на теплые чувства, но взамен узнала о страшных подробностях и ложной благополучности семьи.

Я - ночь
Я - ночь
/Wikipedia

Также в остросюжетной ленте одного из главных персонажей сыграл актер Крис Пайн, который также снялся в Чудо Женщине и появится в ее сиквеле.

Релиз первого эпизода Я - Ночь состоится 28 января 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Крис Пайн и Крис Хемсворт могут покинуть Стартрек 4

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Я - Ночь Черная Орхидея Крис Пайн Петти Дженкинс триллер Все теги
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