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Крис Пайн в роли капитана Кирка /Скриншот из трейлера

Четвертая часть космической саги Стартрек сейчас находится под угрозой больших изменений. Дело не в том, что проект закроют, а в том, что его могут покинуть Крис Пайн, исполняющий роль капитана корабля Энтерпрайз – Джеймса Кирка, который по совместительству главный герой франшизы, и Крис Хемсворт. Второй появляется только в первой части, точнее, в прологе, показывающем гибель отца Джеймса, но зрителям обещали его полноценное возвращение в историю исследований глубоко космоса.

Крис Хемсворт на премьера фильма Тор 3 /depositphotos

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Причина довольно банальна – гонорары. Переговоры с Paramount Pictures и Skydance Media не увенчались успехом и суммы, предложенные актерам класса А (Пайн учавствует в киновселенной DC с недавнего времени, а Хемсворт исполняет роль Тора в фильмах Marvel), оказались не так велики. Насколько – неизвестно, но студии вовсе не хотят вкладывать больших денег в проект. Причиной является слабый прокат третьей части, собравший 343 миллиона с бюджетом в 190. Впрочем, к большому удивлению, вся трилогия мягкого перезапуска, который происходит в альтернативной вселенной, не собирает огромных сумм. Хотя в фильме присутствуют и красивые декорации, и впечатляющие спецэффекты, и актеры, которых узнает современный зритель.

Что произойдет с сагой в дальнейшем, пока неизвестно. Снимать четвертый фильм должна режиссер С. Дж. Кларксон. В новой части появится героиня, которая будет помогать капитану Кирку, а также женщина-злодейка. Однако не сообщается, когда начнется работа над картиной, да и начнется ли она вообще.

Ранее сообщалось о том, что Патрик Стюарт может вернуться к роли капитана Пикарда в новом Стартреке