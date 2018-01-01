Трейлер Короля Льва стал хитом-миллионником на YouTube

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Король Лев /twitter.com/Disney

Совсем недавно студия Disney на своем официальном YouTube-канале представила всему миру тизер-трейлер на долгожданный игровой фильм Король Лев, который станет ремейком классического и любимого многими мультфильма.

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Ролик довольно быстро стал популярным и на всех каналах в целом набрал 224 миллиона просмотров всего за одни сутки. Однако это второе место среди лучших стартов в этой области, а лидирующим остается видео Войны Бесконечности, которое за 24 часа посмотрели 238 миллионов раз. Студия делает огромные ставки на блокбастер Мстители 4, который вполне может стать новым рекордсменом.

Художественна лента Король Лев буквально полностью повторяет все из мультфильма, даже кадры. Она увидит свет 18 июля 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер блокбастера Аквамен