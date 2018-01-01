Перерождение Симбы: Вышел трейлер ремейка Король Лев

Художественный фильм выйдет в кинотеатрах в 2019-ом году

Поделись







Опубликован трейлер Король Лев /Flickr

Студия Disney продолжает активно заниматься перезагрузками знаменитых и уже ставших классическими лент. Совсем скоро выйдут ремейки Дамбо, Аладдина, а также знаменитого и всеми любимого мультфильма Король Лев, к которому еще и представили первый официальный трейлер.

Читай также: Восточные сказки: Вышел трейлер Аладдина от Гая Ричи

Сюжет не подвергся изменениям, и мы увидим все ту же замечательную историю о Симбе - наследнике короля Муфасы, которого подло убивает его брат Шрам. В итоге львенок отправляется в изгнание и обретает новых друзей, а вернувшись в родную обитель уже взрослым львом.

Официальный постер фильма Король Лев /twitter.com/Disney

Постановкой игрового ремейка занялся Джон Фавро, подаривший миру Железного Человека и новую Книгу Джунглей. По его словам, к переделке классики он подошел с крайней осторожностью, чтобы передать историю как можно лучше.

Король Лев выйдет на широких экранах Украины уже 18 июля 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер Дамбо от Тима Бертона