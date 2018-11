Поделись







/facebook.com/planetakino

Читай также: Новую фигуру супергероя в Музее мадам Тюссо не отличить от оригинала

Комедийный супергеройский боевик Дедпул-2, который собрал в мировом прокате более 734 млн долларов, выдвинули на Оскар.

Об этом написали на официальной странице фильма.

Работу Девида Литча представляют сразу в 15 номинациях. Так, кроме "Лучшего фильма", создатели планируют уважить режиссера, оригинальный сценарий, актера в главной роли Райана Рейнольдса, мужскую и женскую роль второго плана, работу художника-постановщика, оператора, а также звук и визуальные эффекты. Еще на премию номинировали дизайн костюмов Дедпула-2 и гримм с прическами.

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов по комиксам

За Оскар поборется также саундтрек фильма. Он состоит из 12-ти композиций, в число которых вошли: Ashes Селин Дион и Welcome to the Party американского диджея Дипло.

Картина рассказывает о супергерое комиксов Marvel Дедпуле. На этот раз герою приходится бороться со злом после личной трагедии. В картине он успевает попасть в тюрьму, создать спец-команду мутантов Отряд Икс и даже несколько подкорректировать прошлое.

За первый уикенд проката в США картина собрала 135 млн долларов.

Церемония награждения Оскар состоится 24 февраля 2019-го в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что американцы показали, как выглядит супергерой Бэтвумен.