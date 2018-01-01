Американцы показали, как выглядит супергерой Бэтвумен

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Американский канал придумал для кроссовера персонаж Бэтвумен /Скриншот с YouTube

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В Сеть выложили ролик, смонтированный из промо-фотографий предстоящей премьеры кроссовера "Иные миры". В нем смешиваются сюжеты и герои разных супергеройских фильмов. Ролик появился на Youtube-канале TV Promos.



Кроссовер "Иные миры" создал американский телеканал CW. Три его части будут выходить в рамках супергеройских сериалов. В кроссовере впервые появится женский аналог супергероя Бэтмена – Бэтвумен.

Три части "Иных миров" будут выходить на канале CW с 9 по 11 декабря в рамках сериалов "Флэш", "Стрела" и "Супергерл".

Ранее мы писали, что новую фигуру супергероя в Музее мадам Тюссо не отличить от оригинала.