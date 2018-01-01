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Американцы показали, как выглядит супергерой Бэтвумен

Один из американских телеканалов покажет в супергеройском сериале Бэтвумен.
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Американский канал придумал для кроссовера персонаж Бэтвумен
Американский канал придумал для кроссовера персонаж Бэтвумен
/Скриншот с YouTube
 

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В Сеть выложили ролик, смонтированный из промо-фотографий предстоящей премьеры кроссовера "Иные миры". В нем смешиваются сюжеты и герои разных супергеройских фильмов. Ролик появился на Youtube-канале TV Promos.
 
Кроссовер "Иные миры" создал американский телеканал CW. Три его части будут выходить в рамках супергеройских сериалов. В кроссовере впервые появится женский аналог супергероя Бэтмена – Бэтвумен.
Три части "Иных миров" будут выходить на канале CW с 9 по 11 декабря в рамках сериалов "Флэш", "Стрела" и "Супергерл".

Ранее мы писали, что новую фигуру супергероя в Музее мадам Тюссо не отличить от оригинала.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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