Новую фигуру супергероя в Музее мадам Тюссо не отличить от оригинала
В музее восковых фигур мадам Тюссо появилась фигура Аквамена, которая имеет невероятное сходство с прототипом.
Фигура Джейсона Момоа в образе Аквамена/Instagram.com/michelleobama
Пользователи сети сразу же отметили, что восковую фигуру актера почти невозможно отличить от оригинала.
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Премьера фантастического боевика "Аквамен" Джеймса Вана запланирована на декабрь этого года. Рассказывает о сыне работника маяка и Королевы Атлантиды. Супергерой с невероятной силой и скоростью, умеет общаться с рыбами и дышать под водой.
В Музее Мадам Тюссо уже есть супергерои "Лиги справедливости". Так летом в Орландо появилась фигура Галь Гадот в образе Чудо-Женщины.
Ранее сообщалось, что, в Сеть попал отрывок из фильма Мстители: Война бесконечности.