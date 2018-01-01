Игрушечный постапокалипсис: Вышел трейлер Лего Фильм 2

Вторая часть мультфильма о фигурках из конструктора Лего выйдет в 2019-ом году

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Вышел трейлер Лего Фильм 2 /twitter.com/TheLEGOMovie

Первая часть Лего Фильм вышла в 2014-ом году и почти однозначно порадовала зрителей по всему миру. Смешной и интересный сюжет, пародии, а также обилие любимых персонажей в лице Бэтмена, Супермена и многих других - все это наполняло до краев яркий и зрелищный мультфильм, который подходит и детям, и взрослым.

Официальный постер Лего Фильм 2 /twitter.com/TheLEGOMovie

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За успешной анимационной лентой последовали спин-оффы о Бэтмене и Ниндзяго, а теперь же на официальном YouTube-канале студии Warner вышел новый трейлер второй части мультфильма. В Лего Фильм 2 авторы пародируют кинематографические клише и, как пример, показывают, что поборов врага, не наступает хорошая жизнь. Здесь герои живут в постапокалиптичном мире, который стал таким благодаря тому, что лишился нормального управления.

Бэтмен /twitter.com/TheLEGOMovie

Эммет /twitter.com/TheLEGOMovie

Однако в мультфильме появится главный герой, который максимально оптимистичен и в итоге готов стать новым героем, спасая возлюбленную от пришельцев с планеты Duplo, но ему могут помешать и конкуренты.

Вторая часть анимационной ленты Лего Фильм 2 увидит свет уже 7 февраля 2019 года.

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