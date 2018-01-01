Актрисе Энн Хэтэуэй исполнилось 36 лет

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Энн Хэтэуэй /Getty Images

Сегодня, 12 ноября, всемирно известной голливудской актрисе, обладательнице множества кинопремий (включая Оскар), певице и продюсеру Энн Хэтэуэй исполнилось 36 лет.

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Карьера Энн началась в конце 90-ых годов прошлого столетия, когда она впервые снялась в сериале Будь Собой вместе с Джесси Айзенбергом (для него это также был дебют). Первую волну популярности актриса получила после съемок в диснеевских лентах под названием Дневники Принцессы. После этого актриса училась в колледже, а позже продолжила работу в киноиндустрии.

С 2005 года она начала играть более серьезные роли. Так, в том же году Хэтэуэй стала одной из главных героинь в Дьявол носит Prada вместе с Мэрил Стрип. После этого ее карьера продолжалась, а уже в 2013 она получила свой первый и единственный Оскар за роль в мюзикле Отверженные. Стоит отметить, что Энн также снялась в экранизации комиксов о Бэтмене, которая называется Темный рыцарь: Возрождение легенды, где воплотила образ Женщины-кошки.

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Актриса по сегодняшний день продолжает сниматься в кино и быть одной из самых востребованных актрис Голливуда. Уже 24 января 2019 года состоится премьера фильма Море Соблазна, в котором она сыграла главную роль вместе с Мэттью Макконахи.

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