Эннио Морриконе подаст в суд на Playboy за клевету о Тарантино

Знаменитый композитор опроверг то, что он негативно высказывался о режиссере

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Тарантино и Морриконе /Getty Images

Не так давно в знаменитом журнале Playboy вышло интервью с композитором Эннио Морриконе, в котором была указана фальшивая информация о его словах в сторону знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино.

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В тексте интервью Playboy Germany было сказано, что композитор называет фильмы режиссера настоящим мусором, а сам он является кретином, который ворует чужие идеи и не достоин звания великого голливудского кинодеятеля. Также не обошлось без негативных высказываний в сторону американской киноакадемии.

Морриконе получил Оскар /Getty Images

Реакция 90-летнего Морриконе не заставила себя долго ждать. Он заявил, что даже не думал о подобном, когда давал интервью корреспонденту журнала. И даже более того - считает Тарантино талантливым постановщиком, работа с которым подарила множество плодов, а также принесла ему Оскар. Эннио отметил, что находится в ярости и его юристы уже подают в суд на Playboy за ложную информацию.

Омерзительная восьмерка /Flickr

Напомним, что Морриконе написал всю музыку для Омерзительной восьмерки, снятой Тарантино.

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