Актриса Марго Робби выложила фото, где она в образе Шерон Тейт

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Марго Робби сыграла одну из ролей в новом фильме Тарантино /depositphotos

Продолжаются съемки следующей картины Квентина Тарантино под названием Однажды в Голливуде. История, которая будет рассказана в этой ленте, отчасти выдуманная, но основана на реальных событиях, происходивших в 1969 году в городе Лос-Анджелес.

В центре сюжета актер, который хочет попасть в большое кино, а вместе с ним и его дублер. Все это происходит в то время, когда Чарльз Мэнсон совершал серию жестоких убийств со своей сектой.

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Сегодня актриса Марго Робби показала в сети Instagram фото, где она в образе Шэрон Тейт, жены польского режиссера Романа Полански. Тейт подверглась нападению со стороны секты Мэнсона и была убита в то время, когда режиссер был в Европе.

Новый снимок в Instagram Марго Робби, где она в образе Шерон Тейт /Скриншот из инстаграма Марго Робби

Квентин Тарантино в каждом фильме собирает множество актеров класса А и эта работа не исключение. Здесь будет Брэд Питт, Аль Пачино, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Курт Рассел и Дакота Фанинг и многие другие.

Также режиссер назвал дуэт Питта и ДиКаприо лучшим со времен Роберта Рэдфорда и Пола Ньюмана (в фильмах Афера, Буч Кэссиди и Санденс Кид).

Кинолента выйдет в прокат 26 июля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино раскрыл полный актерский состав фильма Однажды в Голливуде