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Николь Кидман под прицелом папарацци /depositphotos

Сегодня в Голливуде тема сексуальных домогательств очень распространена. Некоторым кинодеятелям пришлось распрощаться со своими постами, ролями в кино, участиями в фестивалях и даже релизами фильмов.

Американский режиссер Джей Роуч, который снимал уже картину о Голливуде, точнее об известном сценаристе Далтоне Трамбо и его деятельности, взялся за постановку фильма на волнующую тематику.

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Лента расскажет о Роджере Эйлсе, который основал Fox News и, несмотря на то, что практически весь его коллектив был мужским, он взял на работу трех женщин, которые позже пожаловались на сексуальные домогательства со стороны работодателя. Тогда дело стало скандальным, а Эйлс ушел в отставку.

О том, что сотрудниц Fox News сыграют Шарлиз Терон и Марго Робби было известно, а сегодня к ним присоединилась актриса Николь Кидман.

Марго Робби на красной дорожке /depositphotos

Шарлиз Терон на премьере фильме "Атомная блондинка" /depositphotos

Проект пока остается безымянным и находится на ранней стадии разработки.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино раскрыл полный актерский состав фильма Однажды в Голливуде