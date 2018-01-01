Актеру Алену Делону исполнилось 83 года

Поделись







Алену Делону исполнилось 83 /Getty Images

Сегодня, 8 ноября, всемирно известный французский актер, обладатель множества кинопремий и любимец женщин Ален Делон отпраздновал 83-летие.

Начало карьеры для него было непростым - продюсеры отказывали ему, аргументируя тем, что он очень красив, но Делон продолжать упорствовать и на одном кастинге познакомился с Жаном-Клодом Бриали, с которым поехал в Канны. Тогда же его заметил режиссер Ив Аллегре и позвал сниматься в своем кино.

Делон /Getty Images

Читай также: ТОП-3 шедевра Микеланджело Антониони

Участвуя в различных фильмах и совершенствуя актерское мастерство, Ален оставался не очень заметным актером, однако уже в 1960 получил широкое признание благодаря роли в фильме На ярком солнце. Критики в один голос хвалили картину, а также самого Делона, отмечая, что он настоящий талант и у него большое будущее. Уже вслед за этой картиной Делон сыграл у Висконти в ленте Рокко и его братья, а также у Антониони в киношедевре Затмение. После этого актер остался работать в Италии, а уже в 60-ых годах прошлого столетия с ним выходило по несколько фильмов в год, среди которых - Как хорошо жить и Мелодия из подвала.

Молодой Ален Делон

Читай также: Роберто Бениньи 66: ТОП-5 фильмов с его участием

Несколькими годами позже Ален Делон стал звездой голливудского кино, сыграв заметные роли в лентах Рожденный вором, Горит ли Париж, а также в гангстерской саге Сицилийский клан. Его успешная карьера продолжалась до конца 20-го века, а уже в 2006 он вернулся в комедийном фильме Астерикс на Олимпийских играх.

Ален Делон /Getty Images

В 2017 году Делон сообщил о том, что прекращает свою карьеру. Он вошел в учебники истории, как актер-самоучка, который в самых первых своих киноработах смог воплощать сложные образы.

Ранее сообщалось о том, что Уилл Смит объявил о начале съемок Плохих Парней 3