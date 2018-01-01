Гильермо Дель Торо отправит Пиноккио к фашистам

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Гильермо Дель Торо снимет Пиноккио /Flickr

Проект-долгострой, который режиссер Гильермо Дель Торо вынашивал около 10 лет, теперь наконец-то сдвинулся с места. Для его анимационной ленты о Пиноккио требовалось финансирование, которое поступило от стриминг-сервиса Netflix.

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Дело в том, что производство не было запущено, потому что на него просто-напросто не было денег. Конечно, предложения поступали, но как только все узнавали, что действие мультфильма будет разворачиваться во времена Муссолини, то сразу вешали трубку. Да, это будет необычная история о Пиноккио, которая произойдет в Италии 1930-ых годов, где персонаж столкнется с фашизмом, который стремительно развивается в стране.

Эта лента станет кукольным мюзиклом, а сам Дель Торо рассказал, что у его команды уже все продумано и готов дизайн. Анимация на него оказывает большое влияние, а сам Пиноккио, который является абсолютно невинной душой, для режиссера ближе, нежели все остальные персонажи.

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Гильермо Дель Торо поставит экранизацию сказки Карло Коллоди вместе с Марком Густафсоном. Съемки начнутся уже этой осенью, но дата премьеры пока остается неизвестной.

Стоит отметить, что последним фильмом, который снял режиссер, стал Форма Воды, завоевавший несколько Оскаров, включая награды за лучший фильм и режиссуру.

Ранее сообщалось о том, что Том и Джерри станут фильмом с живыми актерами