Актер сыграет одну из главных ролей в фильме Битва за Мидуэй о сражении в 1942 году

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Патрик Уилсон /Getty Images

К работе над картиной о войне Битва за Мидуэй присоединился актер Патрик Уилсон, который известен ролями в фильмах Хранители, Заклятие и сериале Фарго. Также с его участием в декабре выйдет фильм Аквамен.

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Фильм расскажет о битве, которая изменила ход Второй мировой войны. В сражении за остров Мидуэй в июне 1942 года японцы потерпели поражение, потеряв несколько авианосцев, крейсер и сотни самолетов.

Уилсон может сыграть роль разведчика адмирала Уильяма Лэйтона, раздобывшего информацию, которая помогла в той самой битве против японского флота.

Режиссерское кресло займет Роланд Эммерих, который рассказал о планах на Каннском кинофестивале в 2017 году.

Также главные роли в фильме исполнят актеры Вуди Харрельсон и Люк Эванс.

Бюджет картины - 100 млн долларов, однако сумма может подняться.

Ранее сообщалось о том, что Крис Рок исполнит главную роль в сериале Фарго