Поделись







/Warner Bros. Pictures

На прошлых выходных Warner Brothers и DC Comics представили трейлер грядущего супергеройского фильма "Аквамен" с Джейсоном Момоа в рамках фестиваля Comic Con в Сан-Диего. Трейлер опубликовали в сеть, а за 3 дня его посмотрели 24 миллиона раз. Фильм основан на комиксах издательства DC и продолжит киновселенную "DC Extended Universe".

Читай также: Аквамен: в сети появились первые кадры

В трейлере нам рассказывают об истории мальчика по имени Артур Карри (Джейсон Момоа), у которого отец был смотрителем маяка, а мать (Николь Кидман) – королевой морского мира. Однажды в детстве, благодаря издевательствам со стороны ровесников, Артур открывает в себе способности говорить с рыбами, подчиняя их, и дышать под водой. Позврослев, Артур знакомится со своей будущей женой по имени Мера (Эмбер Херд), которая сообщает ему, что его брат занимает трон Атлантиды и собирается развязать войну между мирами. Теперь Аквамену нужно любой ценой занять трон и предотвратить конфликт.

Известно, что в фильме так же сыграют Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Патрик Уилсон. Режиссер фильма – Джеймс Ван. Мировая премьера фильма – 21 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что известно о блокбастере Аквамэн.